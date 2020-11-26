التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية لعاملي المحليات بمركز سقارة الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية والكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات والصفحات الإلكترونية وخدمة المواطنين وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى الوحدات القروية في مجال التنمية الاقتصادية في المحليات إضافة الى دورة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 119 متدرباً.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يُحسّن من مستوى الأداء وجودته، بالإضافة إلى اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والاموال بما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالمحافظات .

وأشار شعراوى إلى أهمية التدريب للعاملين بالمحليات فى رفع مهارات العاملين وزيادة حماسهم فى العمل وتجديد مهاراتهم ومعلوماتهم وتعزيز قدراتهم على منافسة الاخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات لذلك تولى وزارة التنمية المحلية أهمية كبيرة لمركز تدريب سقارة كأحد أذرع الوزارة الهامة لتدريب العاملين بالمحليات بشكل مستمر.

من ناحية اخرى احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم انتهاء 4 دورات تدريبية نظمها المركز هذا الأسبوع وهى تنمية مهارات المديرين والعاملين في ادارات ولجان التفتيش الفنى والهندسي والقائمين عليها بالادارات الهندسية ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد اراضي الدولة والتخطيط العمرانى ودورة التقديرات السكانية للعاملين بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات ودورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال إدارة الازمات وادارة الفعاليات واستفاد منها 104 متدربين من جميع المحافظات