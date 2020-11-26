شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك ينعى وفاة راهبة من راهبات قلب يسوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة الراهبة جورجيت زكى، من راهبات قلب يسوع المصريات.

وجاء بنص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى وفاة الأخت الراهبة جورجيت زكى، من راهبات قلب يسوع المصريات، والتى انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة ظهر يوم الأربعاء، الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى، ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوى".

وتأسست هذه الرهبنة فى شهر أكتوبر لسنة 1895 حيث شرع الآباء اليسوعيين فى تأسيس رهبنة مصرية برئاسة وإرشاد الآباء اليسوعيين وتحت تدبير راهبات قلبي يسوع ومريم وطلبوا من الكرسى الرسولى الإذن بإنشاء قسم الابتداء في مدينة المنيا لقبول مبتدئات مصريًّات، فوافق بابا الفاتيكان البابا لاون الـ 13 على أن يجعل هذا القسم تحت شفاعة القدّيسة كاترينة شهيدة الإسكندرية وأن تسمى أولى المبتدئات باسم هذه القدّيسة، وافتتح هذا القسم والتحقت بعض الفتيات وكانت أسبقهنّ في الالتحاق التي صارت فيما بعد الأم ماري كاترين وهذا تنفيذًا لرغبة قداسة البابا.

واستمر قسم الابتداء سبع سنوات كاملة، وفي سنة 1902 تم إغلاق قسم المبتدئات نهائيًا من قبل الآباء اليسوعيين، وبقيت الراهبات المصريات اللواتي كنّ اعتنقنّ الحياة الرهبانية قبل ذلك يباشرنّ عملهنّ مع الراهبات السوريات في الأديرة الثلاثة التي كانت لهنّ في ذلك اليوم في المنيا، وملوي، وطهطا. ومع كبوة البطريرك الأنبا كيرلس الثاني مقار أغلقت هذه الأديرة الكائنة في المنيا وملوي وطهطا وذلك في سنة 1911، وصدر الأمر إلي جميع الراهبات السوريات والمصريات إلى سوريا.