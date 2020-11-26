شكرا لقرائتكم خبر عن المسئولون فى كينيا يقدمون لبطريرك الروم الأرثوذكس أراضى لبناء مدارس أرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، إن البابا ثيودروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، للروم الأرثوذكس، زار مقاطعتى كيزيمو وغرب كينيا.

وأضاف الأنبا نقولا في بيان، اليوم الأربعاء، قدم المسؤولون الحكوميون للبابا ثيودروس مساحة كبيرة من أراضي الدولة لبناء مدارس أرثوذكسية ومستشفى، كهدية فى عيد ميلاده الـ 66 الذى احتفل به أمس، وقد ترأس البابا القداس الإلهي في كنيسة القديسة ، بجانب الكهنة الذين يرافقونه في جولته وإكليروس أبرشية كيزيمو، بحضور نائب حاكم كيزيمو وعضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة كيزيمو وأعضاء البرلمان الكيني من مقاطعة كيزيمو ورئيس القبيلة المحلية ومدير الشرطة والعديد من المؤمنين.



جانب من القداس

وخلال القداس الإلهي رسم البابا المُرشد إيواكيم شماسًا، وهو خريج الإكليريكية البطريركية في روتا، والأب نيكوديموس من دور بروتوبريسفيتروس وأيضًا النائب العام لإقليم كيسومو، كما شكر جميع القادة السياسيين الحاضرين على حضورهم، وأشار إلى مساهمة البطريركية الكبيرة في المجتمع المحلي.

وعبر لهم البابا عن شكره على هديتهم القيمة، مؤكدًا، من بين أمور أخرى، أن بطريركية الإسكندرية لا تتعاطف مع محن قطيعها فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل فعال في إسعادهم وتعزيتهم في أمورهم الروحية والدنيوية.

وتابع الأنبا نقولا، بالمقابل قدم البطريرك للسلطات طبق خشبي مطعم بالصدف عليه شعار البطريركية للقديس مرقس، قائلاً لهم بشكل مميز: "أحبكم كثيرًا لدرجة أنني أرسلت إليكم طفلاً مختارًا من مواليد الأرض الأفريقية، والذي سيمثلني هنا حتى قلب كنيسة الإسكندرية التي ضرب جزورها كل يوم في مقاطعة كيزيمو "، وبعد القداس الإلهي، نظم المؤمنون احتفالية على شرف البابا البطريرك بالرقص والغناء المحلي، وقدموا له هدايا أفريقية تقليدية ، وفاجأوه أخيرًا بكعكة عيد ميلاد جميلة جدًا ، حيث تمنى له الجميع "عيد ميلاد سعيد".

واستطرد المتحدث باسم الروم الأرثوذكس، قدم الأسقف ماركوس كيسومو وغرب كيني للبابا ثيودروس أسدًا من الرخام كهدية، قائلاً إن "الأسد هو رمز القديس مرقس، مؤسس كنيستنا ، ولكنك أيضًا يا صاحب الغبطة قوي ومصمم مثل أسد القديس مرقس، ونحن نتمنى لك دائمًا أن تكون على هذا النحو حتى نتمكن من استخلاص القوة منك".