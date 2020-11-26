وزير التموين: الحصول على الخدمة من مكتب السجل بالتجارى النموذجى فى 15 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مكتب السجل التجاري النموذجي بالسويس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 15 دقيقة، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل كما يتم ايضا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى اطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى.

جاء ذلك خلال افتتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس ، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات ميكنة ومتميزة