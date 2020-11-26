شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توفير السلع وطرح الدواجن المجمدة بـ 30 بدلا من 37 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة اليوم الخميس ، مركز مجمع استهلاكى " الدلتا ماركت " تابع لشركة تجارة الجملة لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمدينة بالسويس على هامش زيارته الى المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك دعم من القيادة السياسية لتامين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الاساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب ايضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى كما يتم طرح الدواجن المجمدة حاليا بسعر 30 جنيه بدلا من 37 جنيه واللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيه بجانب ايضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة

وتفقد الوزير المجمع الاستهلاكية واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم مشددا عاى استمرار ضخ المنتجات أول بأول وتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد افتتحوا اليوم الخميس ، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة

وتفقد ايضاً الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى واللواء اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتا أنّ مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل