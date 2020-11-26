خلال 24 ساعة.. ضبط 24 سلاح ناري وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (24 قطعة سلاح ناري، بحوزة 24متهم).

وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ، نجحت الحملة في تنفيذ (51460) حكم قضائي متنوع بإجمالي (5559) محكوم عليه

كما ضبطت الحملة (139) قضية مخدرات بحوزة (144) متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.