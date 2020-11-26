النيابة تستدعي مسؤولين في قصر العيني لسماع أقوالهم في واقعة انتحار مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

استدعت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، مسؤولين في مستشفى قصر العيني لسماع أقوالهم في واقعة إلقاء مريض نفسه من الطابق الثالث ووفاته.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد إلقاء المريض "م. م" 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث للمستشفى ما أسفر عن وفاته.

وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث وانتحر.

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.