محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
استدعت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، مسؤولين في مستشفى قصر العيني لسماع أقوالهم في واقعة إلقاء مريض نفسه من الطابق الثالث ووفاته.
كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد إلقاء المريض "م. م" 52 سنة، نفسه من الطابق الثالث للمستشفى ما أسفر عن وفاته.
وتبين أن المريض كان محتجزًا لإجراء جراحة، لمعاناته من آلام في البطن، وفوجئ العمال وطواقم التمريض، بوقوف المريض على الحائط الخرساني في الطابق الثالث وانتحر.
وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تستدعي مسؤولين في قصر العيني لسماع أقوالهم في واقعة انتحار مريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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