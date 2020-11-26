محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط عنصر إجرامي قبل قيامه بترويج كمية من مخدر الهيدرو في الإسماعيلية. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تحصص في الاتجار بمخدر الهيدرو بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وعُثر بحوزته على (10 لفافات لمخدر الهيدور "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً" وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. وقُدر قيمة المضبوطات بحوالي ( 250,000 – مائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر قيمتها"ربع مليون جنيه".. ضبط 10 لفافات لمخدر الهيدور بحوزة عاطل في الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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