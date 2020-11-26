"قومي المرأة" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يضيئان أهرامات الجيزة باللون البرتقالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أضاء المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أهرامات الجيزة وأبوالهول باللون البرتقالي لينضموا بذلك إلى المجتمع الدولي في إطلاق حملة (الـ 16 يوم) من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة.

تبدأ حملة (الـ 16 يوم) كل عام في 25 نوفمبر وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.

وذكر بيان مشترك أصدره مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن دعوة (#لوّن_العالم_برتقالياً) وإضاءة الأهرامات وأبوالهول تأتي ضمن حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة والتي من خلالها يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدى الـ 16 يوما من النشاط تضاء المباني والمعالم الأثرية الشهيرة في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي كدعوة للعمل في العالم أجمع لزيادة الوعي وحشد الجهود مع إرسال رسالة إلى العالم بأسره مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات غير مقبول.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: يمثل العنف ضد المرأة انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ، و يسبب العديد من الآثار غير الايجابية على المرأة سواء الجسدية أو النفسية، مما يمنعها من المشاركة الفعالة في المجتمع، كما أنه عامل قوي وذو تأثير كبير على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية سواء محليا أو عالميا، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع وحشد الجهود لمواجهة هذه المشكلة والتصدي لها والتعريف بآثارها وتداعياتها على المرأة و جميع أفراد الأسرة و المجتمع والوطن بأكمله.

من جانبها، قالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إن عام 2020 شهد تصارع العالم مع تأثير جائحة لم يسبق لها مثيل قبل الجائحة وأثنائها لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يمثل ظاهرة عالمية ليس لها عواقب سلبية على النساء فحسب، بل أيضاً على أسرهن ومجتمعاتهن وبلادهن، ولكن يمكن التغلب على العنف ضد النساء والفتيات من خلال جهودنا واستثماراتنا وأصواتنا المشتركة.

وعلى مدى فترة 16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة، ينظم المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية عدداً من الأنشطة على المنصات الافتراضية بالإضافة إلى الأنشطة الميدانية وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة ب كوفيد 19. وتهدف تلك الأنشطة إلى الجمع بين مختلف الجهات لتعزيز تغيير الثقافات السلبية من أجل القضاء على جميع أشكال العنف.