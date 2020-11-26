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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على المدن الساحلية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، خلال الساعات القادمة.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن حدة الأمطار الغزيرة تزداد مع الوقت وتتقدم إلى الداخل ظهر اليوم في منطقة الدلتا وتصل إلى القاهرة.
ويسود اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد على غالبية الأنحاء ليلا.
وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومن متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية
كانت هذه تفاصيل خبر تصل القاهرة بعد قليل.. الأرصاد تكشف شدة الأمطار خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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