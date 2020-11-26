شكرا لقرائتكم خبر عن فنان تشكيلي يمني: أقيم في مصر منذ 5 سنوات.. ولم أشعر بالغربة على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سبأ، الفنان التشكيلي اليمني، صاحب معرض «مصر بعيون يمنية» الذي يجسد دور مصر في احتضان أشقائها العرب، إنه يعيش في القاهرة منذ 5 سنوات ماضية، لم يغادر خلالهم إلى اليمن للظروف التي تعيشها بلاده، موضحًا أن مصر بلده ولم يشعر بأي غربة على الإطلاق خلال فترة تواجده.

وأضافت «سبأ» خلال لقائه بالإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، الخميس، أن «الشعب المصري اجتماعي بشكل كبير، واندمج وسطهم سريعًا، مشيرًا إلى أنه يهوى الفن التشكيلي منذ الصغر، عن طريق رسم مجموعة من السلاسل الجبلية في مدينته باليمن».

وأشار إلى أن «المعرض يضم 26 فنانًا تشكيليًا يمنيًا من مختلف الأعمار، ويقدمون رسمهم بعنوان «مصر بعيون يمنية»، لرسم التراث المصري، حيث قام برسم 7 لوحات أبرزها نهر النيل وقلعة صلاح الدين، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة بعض المناطق الريفية، والمحافظات الساحلية مثل الإسكندرية، فضلًا عن محافظات الصعيد التي يدعوه فيها زملائه لزيارتها».