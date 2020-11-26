شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الخميس، قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بالجامعة. وأعرب رئيس الجامعة عن خالص شكره وامتنانه لشركة قنا للدواجن والتي قامت بأعمال تجهيزات قاعة المؤتمرات بكلية الزراعة طامحاً في مزيد من التعاون. رافق «غرباوي» خلال الافتتاح الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور عوض عبدالحافظ، المدير التنفيذي لشركة قنا للدواجن. كما أبدى الدكتور عوض عبدالحافظ سعادته البالغة بتواجده في محراب العلم والعلماء جامعة جنوب الوادى، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجامعة وشركة قنا للدواجن مستمر، ويهدف من خلاله الشركة الوصول إلى مشروع متكامل لإنتاج الثروة الداجنة على أسس علمية وسليمة. شارك في افتتاح القاعة الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكلاء كليات الجامعة واعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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