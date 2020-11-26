شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يأمر بالبدء في رصف طريق السادات و رفع كفاءة العديد من الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة في المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع مطلع الأسبوع القادم بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وقال المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة أن هذه المرحلة تأتى ضمن 3،5 كم مخطط رصفها بتكلفة 13,3 مليون جنيه وذلك عقب إنتهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية، لافتاً إلى أنه جارى أيضاً تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للعديد من الطرق من خطة المحافظة الرئيسية بإجمالى 68 مليون جنيه حيث تم إعطاء الأولوية فيها للطرق التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق أبرزها مطلع الصداقة الجديدة والخان والسادات وفيله / الشلال، بالإضافة إلى طرق أخرى بمدن كوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية .

وأضاف محمد فتحى بأن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان بتنفيذ مشروعات الطرق الجارية بالجودة المطلوبة بداية من عملية كشط ورفع الأسفلت القديم مع الإلتزام بسمك التربة الزلطية ثم طبقات الأسفلت الجديد طبقاً للمواصفات القياسية، موضحاً بأن عملية تسليم هذه المشروعات تتم من خلال لجنة هندسية وعلمية متخصصة ثم يتم مراجعة الجهات الرقابية وأخذ عينات من الطرق الجديدة التي تم رصفها .