شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: رفع ١٩٦٠ طن قمامة من المقالب العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم وضع خطة للإرتقاء بمنظومة النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظه، والتي تتجه نحو القضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة والمواطنين والتفريغ الكامل للنقط الوسيطة، وذلك من خلال تكثيف أعمال وحدة التدخل البيئي السريع لرفع كومات القمامة التاريخية والمتكدسة في نقاط متعددة غير مخططة بمختلف المراكز والمدن، واخلائها تماما ونقلها مباشرة إلى المدفن الصحى بالخطارة، وذلك بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن وورجال الحملة الميكانيكية وعمال أقسام تحسين البيئة.

وفي هذا الإطار، قامت وحدة التدخل البيئي السريع برئاسة فخري عبدالعزيز ،مستشار المحافظ لشئون لنظافة والتجميل، وإشراف المهندس محمد صلاح ،رئيس الوحدة برفع ٦٥٠ طن قمامة من مركز ومدينة الحسينية بواقع ٢٨ نقلة، كما تم رفع ٩٠٠ طن قمامة من مركز أبوكبير بواقع ٣٨ فضلاً عن رفع ٤١٠ طن قمامة من مركز أولاد صقر بواقع ١٧ نقلة وذلك بإجمالى ١٩٦٠ طن قمامة بواقع ٨٣ نقلة بإستخدام 12 معدة.

كما قامت وحدة التدخل البيئى السريع برفع السفوحة من على جانبى الطريق بدايه من قرية الجديدة حتى مدخل مدينة منيا القمح، وذلك بإستخدام ٤ معدات، وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء، والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى، تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.