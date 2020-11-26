شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يتبقى أقل من شهر على نهاية فصل الخريف والدخول في الشتاء، موضحًا أن هذه التقلبات الجوية معتادة في نهايات الفصول.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلاميتين هند النعساني ولميس سلامة على قناة «صدى البلد»، الخميس، أن درجة الحرارة لن ترتفع بشكل ملحوظ مرة أخرى وبالتالي لابد من ارتداء الملابس الشتوية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن اليوم هو اليوم الثاني من حالة عدم الاستقرار في الطقس، على أن يكون غدًا اليوم الثالث والأخير.

وتابع أن اليوم وغدًا ستكون حالة الأمطار على القاهرة من خفيفة إلى متوسطة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية على عكس أمس الذي شهد ذروة الأمطار، بينما ستشهد السواحل الشمالية استمرار في غزارة الأمطار، وبالنسبة لجنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء بعيدين تمامًا عن سقوط الأمطار.

واستطرد حديثه أن نشاط الرياح سيكون مصحوبًا بالسحب الرعدية وهو ما يؤدي إلى الأمطار الغزيرة والإحساس بانخفاض في درجات الحرارة، بينما السحب القوية «الغامقة» التي تظهر في السماء دلالة على كمية المياه الكبيرة داخل هذه السحب وهو ما أدى لسقوط أمطار غزيرة على الطرق.

واختتم محمود شاهين، تصريحاته بأن «الثلوج الكبيرة التي صاحبت الأمطار شيء طبيعي يحدث عادة في فصل الخريف نتيجة الفرق الكبير في درجة الحرارة بين التبريد القوي الموجود في طبقات الجو العليا بينما مسطح البحر المتوسط ودرجات الحرارة على سطح الأرض ما زالت لم تبرد بشكل كافٍ»، موضحًا أن «غدًا تزامنًا مع مباراة الأهلي والزمالك، سيشهد الجو حالة من البرودة لذلك لابد من ارتداء الملابس الشتوية، ولكن فرص الأمطار أقل حدة، حيث أن حالة عدم الاستقرار في الجو ستكون انتهت تمامًا».