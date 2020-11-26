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شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: تحرير ٢١ محضرًا بمخالفات متنوعة في 5 إدارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحرير 21 محضرًا بمخالفات متنوعة في 5 إدارات فرعية، الخميس، تضمنت رصد مخالفات بمخابز بلدية ومجمعات استهلاكية ومحطات وقود، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشملت الحملات إدارات تموين المنتزه، ووسط وبرج العرب والعامرية والجمرك وغرب وشرق.
وتنوعت المحاضر بين 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحضر لبقال تمويني مخالف، كما تم المرور والتفتيش على المطاحن ومحطات وقود السيارات والمجمعات الاستهلاكية والبقالين ومشروع جمعيتي.
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