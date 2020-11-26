شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتلقي ١٩٧ ألف و١٧٥ طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المئات من المواطنين توافدهم على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات العشوائى والدخول تحت مظلة القانون، للاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين، لمدة أخرى إضافية حتي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية، في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القرويه، قد استقبلت ١٩٧ ألف و١٧٥ طلب للتصالح على مخالفات البناء العشوائى، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وأشارإلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية، لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح، وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.