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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لهدم العقارات الخطرة غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حي غرب الإسكندرية برئاسه المهندسه سحر شعبان حمله لإزاله الخطورة الداهمة بالعقارات بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي اطار الاهتمام بالحفاظ على سلامة المواطنين .
فقد نفذ حي غرب برئاسه المهندسه سحر شعبان، حمله مكبره تم فيها إزاله الخطوره الداهمة، وذلك بكلا العقاريين خلف 50 شارع الشنيطي والعقار 55 شارع الإمام الأعظم.
هذا وقد جاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين بعد أن شهدت الإسكندرية عدة انهيارات لأجزاء من عقارات خلال النوة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد .
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