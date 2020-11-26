شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجى بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس ، مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة

وتفقد ايضاً الوزير و محافظ السويس الخدمات المقدمة من المكتب للمواطنين، والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة، لافتا أنّ مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري، تشمل ربط المكاتب بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر، ولرفع كفاءة وفاعليةمنظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.