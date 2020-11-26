شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية.. وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض شرق البحر المتوسط هو المتسبب في حالات عدم الاستقرار وسقوط الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى وجود رياح شمالية غربية وشمالية شرقية على بعض المناطق محملة بكميات كبيرة جدا من الرطوبة.

وحول توقعات سقوط الأمطار اليوم وغدا، أضاف "شاهين" خلال مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الخميس، قال: أمطار اليوم وغدا أقل من أمس على القاهرة الكبرى، حيث ستكون فرص الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ولن تكون مؤثرة على كافة الأنشطة، مع استمرار غزارتها على السواحل الشمالية، خاصة الإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء، مشيرا إلى أن نشاط الرياح المصحوب بالسحب الرعدية سيؤدى إلى سقوط أمطار غزيرة ، وهو ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وعن أسباب سقوط الثلوج والبَرد، أكد "شاهين" أن تفسير هذه الظاهرة هو دلالة على وجود كميات كبيرة داخل هذه السحب، وتساقط الثلوج شيء طبيعي في هذا الوقت من العام خاصة مع تفاوت درجات الحرارة بين طبقات الجو وسطح الأرض خاصة مسطح البحر المتوسط الذى يفقد حرارته بصعوبة.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطني بالبدء تدريجيا في ارتداء الملابس الشتوية ، قائلا: " درجات الحرارة لن ترتفع بشكل ملحوظ مرة أخرى".