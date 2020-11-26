شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى من المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة .

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار كل من مشروع تنفيذ الطريق المؤدى بمحطة رفع الصرف الصحى بمركز أطفيح بالجيزة وإقامة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة، وكذلك مشروع انشاء المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة.