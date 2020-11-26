شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى من المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة .
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار كل من مشروع تنفيذ الطريق المؤدى بمحطة رفع الصرف الصحى بمركز أطفيح بالجيزة وإقامة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة، وكذلك مشروع انشاء المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار حكومى باعتبار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى من المنفعة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.