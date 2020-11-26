شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة الرياض بتاریخ 6 يناير 2020. نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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