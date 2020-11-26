أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد اليوم الخميس.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد على غالبية الأنحاء ليلا.
وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 21
بورسعيد 16 21
الإسكندرية 16 21
شرم الشيخ 17 25
أسوان 12 25
كاترين 08 18
الإسماعيلية 14 22
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