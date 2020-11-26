غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 إلى السبت 28 نوفمبر 2020. - اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد العريش - رفح ) . أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم ) . الوجه البحري ومدن القناة : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس ) . القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى. - يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) . الوجه البحرى: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) . القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى . - يوم السبت 28 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ). وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا

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