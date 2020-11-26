شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ونشاط رياح.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي يستمر سقوط الأمطار على العديد من محافظات مصر خاصة المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط طوال الليل تكون غزيرة على مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والساحل الشرقي وتتقدم داخليا إلى الدلتا وتخف حدتها نسبيا على القاهرة.

وتنخفض درجات الحرارة اليوم خاصة أثناء الليل ويشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد البرودة وتصل الصغري على أسيوط ل 10 والوادي الجديد ل 8 درجات مئوية.

والرياح نشطة اليوم على السواحل الشمالية يبقى معها التحذير من هبات الرياح القوية والوقوف أو ركن السيارات بجوار الأشجار.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- – الغربية – الشرقية – المنوفية)، وأمطار غزيرة رعدية احيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية احيانا على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وشمال الصعيد نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :