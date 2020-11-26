شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور «قوس قزح» في سماء طنطا.. تعرف على الظاهرة وأسبابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى قوس قزح في سماء مدينة طنطا في محافظ الغربية إلى انتشار صور جميلة لتلك الظاهرة على شبكات التواصل الاجتماعى إلى انتشار عمليات البحث على شبكة الانترنت عن ظاهرة قوس قزح ويوجه مستخدمى الانترنت عددًا من الأسئلة عن قوس قزح منها «ما هو قوس قزح؟ ما هي عدد ألوان قوس قزح؟ ما هي ألوان قوس قزح؟ لماذا سمى قوس قزح بهذا الاسم؟».

وكان قوس قزح زين سماء مدينة طنطا في محافظة الغربية، الأربعاء، بشكل واضح بشدة للأهالى، وذلك بالتزامن حالة عدم اسقرار حالة الطقس التي تتعرض لها محافظ الغربية وسقوط الأمطار على المحافظة، حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية لتلك الظاهرة الطبيعية.

ويعتبر قوس قزح ظاهرة طبيعية تظهر أثناء سقوط الأمطار أو بعد سقوطها بالتزامن مع ظهور الشمس، وتعريف قوس قزح العلمى بانه انكسار أو تحلل لضوء الشمس مع الماء وهى الظاهرة المعروفة باسم «انكسار الضوء».

ويرجع سر تسمية قوس قزح بهذا الاسم إلى أنه يعود لعهود ما قبل الاسلام حيث «قزح» هو إله الطقس لدى أهل المزدلفة، وكان يسود اعتقاد لديهم أنه يظهر لهم بنفسه بعد سقوط الأمطار.

ويتكون قوس قزح الذي يتشكل في شكل نصف دائرة من عدد محدد من الألوان وهى 7 ألوان، وتلك الألوان على الترتيب هي «الأحمر – البرتقالى – الأصفر – الأخضر – الأزرق – الأزرق الغامق – البنفسجى».

ظهور قوس قزح في سماء طنطا.. تعرف على أسباب الظاهرة

ظهور قوس قزح في سماء طنطا.. تعرف على أسباب الظاهرة

ظهور قوس قزح في سماء طنطا.. تعرف على أسباب الظاهرة

ظهور قوس قزح في سماء طنطا.. تعرف على أسباب الظاهرة

يمكن أن يتشكل قوس قزح ليلاً أيضًا مع انكسار ضوء القمر على قطرات المياه أثناء الأمطار ولكنه يكون في شكل ضوء أبيض خافت ربما لا تتمكن العين البشرية من رؤيته ليلاً.