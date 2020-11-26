شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الدراسة بالجيزة وجامعة القاهرة اليوم وشفط مياه الأمطار من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عطلت محافظة الجيزة الدراسة اليوم بالمدارس وجامعة القاهرة، لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، حيث قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، تحسباً لهطول الامطار بعدد من مناطق المحافظة وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكداً علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .

وفى السياق تواصل معدات شفط مياه الأمطار بالشوارع، تحسبا لسقوط الأمطار.