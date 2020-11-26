شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ينفى اختطاف ميدو جابر من فندق إقامة فريقه الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر ما تم تداوله بشأن اختطاف ميدو جابر لاعب الأهلي والمقاصة السابق والمنضم حديثا لأحد فرق الممتاز الصاعدة هذا الموسم، من داخل أحد الفنادق، مؤكدة أن الفحص أثبت أن شخصان ترددا على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وكان مصطفى جابر شقيق ميدو جابر، أعلن عن اختفاء شقيقه من معسكر فريقه الحالى، وقال شقيق ميدو جابر إن إدارة النادى أبلغته بان هنا شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر فى فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

كما كشف مصدر داخل الفريق أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق، مضيفا: "ميدو جابر غير متواجد فى فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".