محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تنظم وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، وصحيفة (عقيدتي)، اليوم الخميس، ندوة للرأي بعنوان "الحفاظ على المساجد في ظل أحداث كورونا.
وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن الندوة تأتي في إطار ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري وصحيفة (عقيدتي)، وأشار إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.
يشارك في الندوة كل من الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد الديني.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. ندوة للأوقاف بعنوان "الحفاظ على المساجد في ظل أحداث كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.