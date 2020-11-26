عشش السودان على رأس مناقشات اجتماع مجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

ناقشت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع بالمشاركة في مجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، أهم قوافل الجامعة التنموية وعلى رأسها مشروع القافلة التنموية بعشش السودان بحي الدقي والتي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون المجتمع والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا والسادة الوكلاء أعضاء المجلس.

وتعد القافلة التنموية بعشش السودان هي أحد أهم الملفات التي توليها محافظة الجيزة اهتماما كبيرا حيث تهدف القافلة إلى تنمية مهارات قاطني المنطقة بالتوازي مع تطويرها وبناء مسكن يليق بهم، وقد شلمت القافلة تقديم خدمات طبية من خلال توفير عيادات خارجية متنقلة وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى القصر العيني، وخدمات اجتماعية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير مساعدات لغير القادرين، وتوفير فرص عمل من خلال مديرية القوى العاملة، وخدمات تعليمية من خلال إعفاء الغير قادرين من المصروفات المدرسية وكذلك توفير شنط مدرسية من خلال المجتمع المدني للأطفال الملتحقين بالمدارس وكذلك توفير كتب خارجية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائي – الاعدادي – الثانوي)، بالإضافة إلى توجيه المتسربين من التعليم لهيئة تعليم الكبار لاستكمال تعليمهم، كما توجيه بعض الحالات لصندوق علاج الادمان.

وتستمر فعاليات هذه الحملة على مدار العام وذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين بها وكذلك لمد يد العون وتلبية الاحتياجات من محافظة الجيزة لأبنائها من أهالي المنطقة.