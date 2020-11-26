شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فرصة سقوط المطر في محافظتك الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار اليوم.
وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية:
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ).
الوجه البحرى ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية- الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية- السويس ) .
السواحل الشمالية الغربية: أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق من ( الإسكندرية – رشيد- بلطيم )، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق من ( مطروح – السلوم ) .
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار غزيرة رعدية على بعض مناطق من ( دمياط- بورسعيد – العريش- رفح ) .
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: لا يوجد .
شمال الصعيد: لا يوجد.
جنوب الصعيد: لا يوجد.
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الوضع في مصر
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اصابات
114,107
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تعافي
102,201
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وفيات
6,585
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