شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن زيادة مقاعد الخط الساخن لكورونا إلى 800 مقعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان اتخاذها كل الإستعدادات في مواجهة الموجة الثانية لكورونا مطالبة جميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية منعًا لتفشي الوباء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم زيادة عدد مقاعد الخط الساخن (105) إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.

وأضافت أنه يتم تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة.