شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإشراف بإدارة فيصل الصحية يتفقد سير العمل في وحدة الرائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد فريق الإشراف بالإدارة الصحية بحي فيصل في السويس سير العمل بوحدة الرائد ومتابعة إنتظام العاملين بالإضافة لمتابعة المبادرات الرئاسيه المقدمه بالوحدة، حيث أجتمعت الدكتورة نجلاء عبدربه، مدير إدارة فيصل الصحية، بفريق عمل الوحدة برئاسة الدكتوره بسمه علاء مديرة الوحده، وتم التشديد على رفع معدلات العمل والاستمرار في فتح ملفات الأسرة ومراجعة الملفات الموجوده واستكمالها والاستمرار في تحقيق الإنضباط الإدارى.

في سياق متصل، تم التجهيز للقافلة الطبيه المقرر تنفيذها بقرية الرائد أيام الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، حيث إلتقى فريق الإشراف بالقائمين على تنظيم القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة وتم تذليل كافة العقبات في سبيل تنفيذ القافله التي تضم كافة التخصصات وذلك لخدمة أهالى قرية الرائد والقري المجاورة.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالمتابعة لسير العمل وتحقيق الإنضباط الإدارى.

شارك في الجولة التفقدية من إدارة فيصل الصحية، الدكتوره أسماء الخطيب منسق الجوده وطب الأسره، ومس رانيا طلعت مفتشة التمريض، والدكتوره مى صلاح منسق مكافحة العدوى، ومصطفى موسي مسؤول خدمة المواطنين والمتابعة بالإدارة.