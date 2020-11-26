شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة بالجامعة العمالية الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أشرف المحروقي، مستشار عام المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، إن محمد عبدالعزيز جبران، مشرف عام المؤسسة والجامعة، أصدر تعليمات بتعليق الدراسة العمالية الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الطلاب والموظفين.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، أمطار غزيرة رعدية احيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح) .
وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- – الغربية – الشرقية – المنوفية)، ومن (مطروح- السلوم).
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).
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