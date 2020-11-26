شكرا لقرائتكم خبر عن غلق عدد من الصيدليات إداريًا في السويس لمخالفة شروط الترخيص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت لجنة من مديرية الصحة بالسويس، تحت إشراف الدكتورة مريم سلامة، مدير عام إدارة الصيدلة، الغلق الإداري لبعض الصيدليات بنطاق حي الأربعين، لمخالفة شروط الترخيص وعدم وجود صيدلي.
وتم تحرير المحاضر اللازمة لها ومن ثم إغلاقها لعدم مطابقتها الشروط.
يأتي هذا في إطار الحرص على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الإشترطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضمت اللجنة كل من إدارة التفتيش الصيدلي وحي الأربعين بالسويس وقسم شرطة الأربعين، وجاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة، وقرارات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.
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