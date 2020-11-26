شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد مواد 2 ثانوى للطلبة المصريين بالخارج لأداء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواد التى يؤدى فيها طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج للعام الدراسى الجارى2020،2021، موضحة أن الطالب يؤدى الامتحان الذين ينطلق 3 أبريل 2021، فى المواد العامة والتخصصية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المواد العامة التى يمتحن فيها طلاب الشعبتين هى مواد تضاف للمجموع" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، ومواد تخصصية لا تضاف للمجموع الكلى "التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان.

وأضافت الوزارة: هناك مواد تضاف للمجموع وتخصصية يتعين على الطالب أداء الامتحان فيها حسب الشعبة، موضحة أن طلاب الشعبة العلمية يؤدون الامتحان فى مواد" الكيمياء والأحياء والفيزياء والرياضيات البحتة " الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وتطبيقات الرياضيات.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مواد "التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والرياضيات العامة"، على أن يدون الطالب باستمارة التقدم الشعبة التى رغب فى الالتحاق بها، ولا يحق للطالب تغيير الشعبة إلا بعد التقدم بطلب رسمى إلى لجنة النظام والمراقبة بمعرفة المكتب الثقافى بالسفارة.

ووافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى وقت سابق على تعديل الشرط الخاص بإرفاق صورة من إقامة الطالب داخل الدولة المثبت بجواز سفر الطالب والمدرج بُكتيب إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021، والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021، ليصبح إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ضرورة تحرير إقرار موقع من ولى الأمر بتواجد الطالب بالدولة وأنه غير متقدم لأي امتحان في ذات الصف الدراسي في جمهورية مصر العربية أو أى دولة أخرى بخلاف المتقدم منها، ويعتبر امتحان الطالب لاغي إذا تبين خلاف ذلك.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية بعدم استلام أي استمارة تقدم غير مستوفاة للمستندات وعدم إرسال أى صور للمستندات المطلوبة بأى طريقة، حيث أنه لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات أبنائنا فى الخارج بصور المستندات.

وشدد نائب الوزير، على عدم فرض أية رسوم إضافية على الطلاب تحت أي مسمى غير منصوص عليه بتعليمات التقدم، ولا يجوز التقدم للامتحان بعد غلق الموقع الإلكتروني إلا بعد التقدم للسفارة بالأسباب والمستندات التى أدت إلى التأخر عن موعد التقدم للامتحان، على أن تقوم السفارة بإرسال تلك المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت فى إمكانية قبول الطالب، وفى هذه الحالة تقوم السفارة بطباعة استمارة التقدم وتسليمها للطالب لاستيفاء البيانات بخط اليد وإعادتها مرة أخرى إلى السفارة لاعتمادها مرفقًا بها أصول المستندات المطلوبة وما يفيد سداد رسوم الامتحان وذلك فى موعد غايته31 يناير 2021.