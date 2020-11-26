شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: فيروس كورونا لم يزداد شراسة ولكنه أصبح أكثر انتشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة، إنه يجب على مروجى الشائعات الالتزام فى الإجراءات الوقائية الاحترازية للحفاظ على صحتهم والبعد عن الشائعات التى تثير القلق لدى المواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية CBC، إن فيروس كورونا لم يزداد قوة وشراسة ولكنه أصبح أكثر انتشاراً وهذا بسبب الطفرة الجينية التي حدثت بالفيروس، مضيفاً أن زيادة انتشار الفيروس حاليا هي التي تسبب زيادة الحالات وبالتالي الوفيات في ظل الموجة الثانية لكورونا.

وأوضح، أن أول طفرة حدثت هي سرعة انتشار الفيروس، حيث أصبح أكثر قدرة على العدوى من ذى قبل، مضيفاً أن الموجة الثانية لكورونا جاءت بانتشار سريع جداً، كما أن أعداد الإصابات تتزايد بشكل أكثر من الموجة الأولى ونسبة دخول المستشفيات زادت.

وتابع قائلاً: "كلما زاد انتشار الفيروس زادت المضاعفات، مضيفاً:"الموجة الثانية دخلت مناطق لم تصب من قبل بكورونا منها وسط وشرق أوروبا والتي لم يكن فيها حالات في الموجة الأولى".

وينصح المواطنين بالغذاء السليم لتناول الأغذية التي تقوي المناعة والفيتامينات التي تفيد الجسم والعسل والبصل والدوم والبروكلى والنوم بشكل جيد 8 ساعات.