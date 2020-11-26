"احرص على هذه العادة يوميا".. الصحة تكشف طريقة بسيطة لتجنب الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصيحة للمواطنين للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشورها، اليوم الأربعاء: "لكي تحمي نفسك من الإصابة بالعدوى، التزم بتنظيف يديك جيدًا بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

كانت حذرت وزارة الصحة، من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مطالبة المواطنين بضرورة الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لانتشار الفيروس.