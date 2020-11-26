بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن تعطيل الدراسة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكدت محافظة القاهرة، في بيان عاجل لها، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تأجيل الدراسة بمدارس العاصمة غدًا.
وقالت المحافظة، في بيانها: "لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة، حيث إن الدراسة مستمرة بالمدارس دون أي تعطيل".
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