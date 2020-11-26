شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة بكليات جامعة الأزهر غدا للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأزهر، تعليق الدراسة بكليات الجامعة غدا الخميس، بالنسبة للطلاب، ما عدا الكليات التي بها امتحانات أو مناقشات علمية.

وأوضحت جامعة الأزهر أن قرار تعليق الدراسة، جاء طبقا لما قرره اللواء محافظ القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الجامعة إلى أن قرار تعليق الدراسة يطبق على كليات الجامعة في المحافظات التي تم تعليق الدراسة بها من خلال المحافظين.

وأضافت جامعة الأزهر أن المحاضرات الإلكترونية تجري غدا الخميس من خلال المنصات التعليمية طبقا لجدوال المحاضرات المعلنة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم دون تعليق أو تأجيل.