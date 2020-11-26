شكرا لقرائتكم خبر عن حصر الآبار الرومانية المدرجة في الخطة الاستثمارية بنجوع مطروح الصحراوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الخطة الاستثمارية لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، يقوم الفنيون ومديرو المراكز بمعاينة المستحقين لصيانة الآبار الرومانية، قام سعد هارون، مدير مركز الدعم الفني والإرشادي بسيدي براني، بالتعاون مع وحدة الأراضي والمياه بمرسي مطروح، بمعاينة عدد من المناطق جنوب سيدي براني.

كما قامت لجنة أخرى بمركز رأس الحكمة بحضور المهندس أحمد عبدالله بوحدة المياه والأراضي بمعاينة 6 آبار بالمجتمعات المحلية بمرسي مطروح.

وعاين الفريق الفني بمركز الدعم الفني والإرشادي برأس الحكمة المناطق التي تخضع لمعايير صيانة الآبار الرومانية.

تأتي تلك المعاينات في إطار تكليفات المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة للموارد، بضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية والتي تساعد في حصاد كميات كبيرة من مياه الأمطار.