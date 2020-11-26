شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست أشرف محمد يبدأ محاضرات التخصص بقصر ثقافة السينما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ السيناريست الدكتور أشرف محمد، رئيس قسم السيناريو سابقًا بالمعهد العالي للسينما، دورة جديدة لتخصص السيناريو بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، وتستمر الدورة لمدة شهرين.

وفي وقت سابق أعلن قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن دورة الدراسات السينمائية الحرة، لمدة 3 أشهر، حيث تصل عدد محاضراتها 41 محاضرة.

وتتضمن مجالات الدورة كل من السيناريو، التصوير، المونتاج، والإخراج، يتم في الشهر الأول دراسة كل التخصصات، وبعد ذلك يختار كل طالب المجال الذي يريد التخصص فيه.

ويحاضر في قصر ثقافة السينما، نخبة من السينمائيين المتخصصين، ومنهم الدكتور أشرف محمد، والدكتور مختار يونس، وأشرف فايق، ومروة عزت، ونهى عثمان، وتماضر نجيب، وطارق الشناوي، ومحسن علم الدين، وغيرهم من المتخصصين في صناعة السينما.