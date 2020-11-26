شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لتلاميذ المدارس ومعرض فني بمناسبة مرور 23 عاما على افتتاح متحف النوبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
على هامش احتفالية مرور 23 عاما على افتتاح متحف النوبة بأسوان في 23 نوفمبر 1997، تم تنظيم جولة متحفية لتلاميذ مدرسة الشهيد عمرو فريد للغات بصحاري باسوان تم خلالها تقديم شرح مبسط عن مقتنيات المتحف إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية بين التلاميذ تحت مسمي «اكتشف متحف النوبة» والتي يقوم فيها التلاميذ بالاجابة على بعض الأسئلة من واقع مقتنيات المتحف خلال الجولة المتحفية.
كما أقيم على هامش الاحتفال معرض للصور نظمه طلاب التربية النوعية وضم مجموعة مختلفة من الصور.
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