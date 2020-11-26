شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر للطلاب عدا الامتحانات والمناقشات العلمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر، تعليق الدراسة غدا الخميس فقط، وذلك بالنسبة للطلاب، ما عدا الكليات التى بها امتحانات أو مناقشات علمية، طبقا لما قرره محافظ القاهرة من تعليق الدارسة بسبب سوء الأحوال الجوية.
كما أوضح بيان للجامعة، مساء اليوم، أن قرار تعليق الدراسة يطبق على كليات الجامعة فى المحافظات التى تم تعليق الدراسة بها من خلال المحافظين.
وأضاف بيان الجامعة الأزهر أن المحاضرات الإلكترونية تجرى غدا الخميس من خلال المنصات التعليمية طبقا لجدوال المحاضرات المعلنة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم دون تعليق أو تأجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر للطلاب عدا الامتحانات والمناقشات العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.