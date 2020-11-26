شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: موسم الانقسام انتهى وبدأنا عصر "النور والوحدة"..وقوتنا هى الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، إن "موسم الانقسام القاتم" سوف ينتهى ويفسح المجال لعام "النور والوحدة"، وأضاف فى خطاب بمناسبة عيد الشكر "هذا بلد رائع، ونحن شعب طيب، هذه هى الولايات المتحدة الأمريكية ".

وتابع بايدن، إن الإحساس بالتاريخ يمكن أن يساعدنا فى تسليحنا ضد اليأس، مستشهدا بنضالات الأجيال الماضية فى دعوة للأمريكيين لمواجهة الأزمة.

وأكد إن القوة الدافعة وراء التغيير هي "الحب"، مضيفا: "يبدو هذا مبتذلا ولكن هو الحب، ببساطة هو حب الوطن وحب بعضنا البعض"، متابعا أن الدولة ليست مثالية، لكن "لقد سعينا دائمًا إلى تشكيل اتحاد أكثر كمالا".

وتابع قائلا: "دعونا نكون شاكرين للديمقراطية نفسها"، وذكر الإقبال القياسي وسط انتشار الجائحة، مشيرا إلى أنه "تم اختبار ديمقراطيتنا هذا العام، وما تعلمناه هو هذا، شعب أمريكا على مستوى المهمة ".