جو بايدن: التطعيمات الأولى لكورونا ستبدأ فى أواخر ديسمبر أو أوائل يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، الأمريكيين لمحاولة إبطاء نمو هذا الفيروس، مؤكدا: "نحن مدينون بذلك" للعاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يحاربون الفيروس. وأضاف فى خطاب له بمناسبة عيد الشكر: "نحن مدينون بذلك لمواطنينا الذين يحتاجون إلى أسرة في المستشفيات.. إنه حرفيا واجبنا الوطني كأمريكيين." ودعا إلى ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي ومحدودية أعداد المجموعات. وقال إنه سيطبق المزيد من الاختبارات والمزيد من معدات الوقاية الشخصية وتوجيهات واضحة لفتح الشركات والمدارس وغيرها من الإجراءات. وأضاف بايدن: "تتمتع الحكومة الفيدرالية بصلاحيات واسعة لمكافحة الفيروس" ، لكن الأفراد يتحملون المسؤولية أيضًا. كل قرار نتخذه مهم. وأضاف بايدن إن التطعيمات الأولى ستبدأ في أواخر ديسمبر أو أوائل يناير. وقال أن تطعيم البلاد سيستغرق بعض الوقت. يقول: "هناك أمل حقيقي ، أمل ملموس ، لذا انتظروا". أعلم أننا نستطيع وسنتغلب على هذا الفيروس."

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