شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: مصر تشهد كميات أمطار غير مسبوقة والإسكندرية أكثر المتأثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن مصر تشهد كمية أمطار غير مسبوقة، مضيفا: "أنا متواجد في الإسكندرية منذ الأمس وكل معداتنا في الشارع ومعظم الأماكن تم تطهيرها من مياه الأمطار، لدينا كمية مناطق عشوائية كبيرة جدا وليس لديها منظومة صرف صحى".

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "استعنا ببعض سيارات الشفط من بعض الشركات التابعة وكان لدينا أكثر من 125 سيارة شفط، والأمطار غزيرة جدا وحتى الآن نحن نسيطر على الوضع، لأن هناك أمطار غزيرة في البحيرة، ولكن أكبر كمية أمطار نزلت في محافظة الإسكندرية وكانت أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار.

وتابع: "المياه تنزل بكميات كبيرة جدا، شبكة الصرف لها قدرة استيعابية معينة إذا زادت عن القدرية تتسرب فى الشوارع، وعن محافظة القاهرة، قال إن مطالع الكبارى يحدث بها تراكم للمياه حتى في الإسكندرية، ويتم التعامل معها عن طريق الشنايش، وهناك حلول يتم عملها مثلا في منطقة المناصرة فهذه الأماكن لا تكفيها شنيشة أو اثنتين أو ثلاثة، وسيارات الشركة كانت موجودة في الشوارع، ويتم توسيع شبكات بعض الأماكن ونقوم بزيادة عدد الشنايش الموجودة بالشوارع".