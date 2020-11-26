الأرصاد: نتواصل مع المحافظين لتحديد أكثر المناطق تعرضا للأمطار الغزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد، أنه يتم حساب كميات الأمطار في المحطات بـ"المليمتر مكعب"، وهناك عدة معايير يمكن من خلالها تقييم الأمطار على أنها شديدة، مشيرا إلى أن اليوم شهد كميات كبيرة من الأمطار والغيوم بعدد كبير من المناطق بالمحافظات، وهناك تواصل تام مع كافة المحافظات وكافة أجهزة الدولة ويتم التواصل عبر الهاتف مباشرة مع المحافظين وتم تنويههم لتحديد الأماكن التي ستتعرض لأكبر كميات من الأمطار.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر: "نوفمبر فصل الخريف، وبداية من ديسمبر يبدأ فصل الشتاء، وكل فصل له توزيعات تغطية معينة، ولا يعني أن نهاية الخريف قوية أن يكون الشتاء قوي أو ضعيف".
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