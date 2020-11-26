شكرا لقرائتكم خبر عن يستهدف نوع جديد من السرطان.. وزارة الصحة المصرية تسجل عقار "كيترودا" لعلاج أكثر أنواع سرطانات الكلى شيوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ·عقار كيترودا هو علاج مناعي يعمل على تحفيز الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية وتم اعتماده في علاج العديد من الأورام السرطانية

·أثبتت الدراسات أن عقار كيترودا عند استخدامه مع مادة الـ "أكسيتينيب" كخط علاج أول، يقلل من نسب الوفيات ونسب تطور المرض بشكل فعال مقارنة بالعلاج الموجه



الدكتور حمدي عبد العظيم

في إطار تطوير البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، سجلت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان استعمال جديد لعقار "كيترودا" الذي طورته شركة "إم سي دي"، كخط علاج أول للمرضى المصابين بسرطان الكلى المتقدم، حيث يقلل عقار كيترودا عند استخدامه مع مادة الـ "أكسيتينيب" كخط علاج أول من نسب الوفيات ونسب تطور المرض بشكل فعال مقارنة بعلاجات أخرى.

من جانبه، صرح الدكتور/ حمدي عبد العظيم – استاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني، ان استخدام عقار كيترودا مع الـ "أكسيتينيب" في علاج سرطان الكلى المتقدم هو بداية لمرحلة جديدة تعيد ترتيب العلاجات المستخدمة حاليًا بما يقدمه هذا البروتوكول العلاجي من تأثير واضح ومثبت في حياة مرضى سرطان الكلى المتقدم وفي السيطرة على الورم مقارنة بالعلاجات السابقة وهذا يتماشى ما قدمه العلاج المناعي منذ ظهوره حيث اثبت فاعلية في مختلف انواع السرطانات الأخرى.

كما اضاف الدكتور/ عماد حمادة - رئيس قسم الأورام بالقصر العيني، أن علاج أورام الكلى الخبيثة المنتشرة قد شهد تقدمًا ملحوظًا آخر عشر سنوات وذلك بفضل العلاج الموجه وحاليا بفضل العلاج المناعي مع العلاج الموجه.

ومن جانبه، أكد الدكتور رامي قوسه/ مدير عام شركة إم إس دي- مصر ودول الجوار، أن هذا التسجيل لعقار "كيترودا" يترجم الاستراتيجية التي تعمل بها الشركة في مصر من خلال العمل مع وزارة الصحة والسكان لتوفير أحدث العقاقير لعلاج مختلف أنواع السرطانات في وقت قصير بعد موافقة منظمة الصحة العالمية. ويعد عقار كيترودا أحد العلاجات المناعية التي تم الموافقة عليها في مصر منذ عام 2018 وقد حصل على الموافقة على الاستخدام في أنواع مختلفة من السرطانات منها سرطان الرئة والكلى والرأس والرقبة والمثانة.

جاء ذلك خلال حدث إطلاق عقار كيترودا مضافًا إليه مادة الـ "أكسيتينيب" في سرطان الكلى المتقدم الذي نظمته شركة "إم إس دي –مصر" افتراضيا بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام؛ وقد حصل عقار كيترودا مع مادة ال أكسيتينيب على موافقة هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية كخط علاج أول للمرضى المصابين بسرطان الخلايا الكلوية المتقدم (RCC)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكلى وذلك بعد ثبوت فعاليته في تقليل نسبة الوفيات ونسبة تطور المرض مقارنة بالعلاج الموجه.