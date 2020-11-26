شكرا لقرائتكم خبر عن شفط مياه الأمطار بشوارع الدقى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة الجيزة رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع، وفى السياق أشرف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى على أعمال شفط تجمعات الأمطار وخاصة التى تسبب إعاقة لحركة المرور وذلك في شارع ثروت امام جامعة القاهرة وكذا أمام مسجد مصطفى محمود وشارع التحرير ويتم المتابعة على مدار الساعة لتيسير حركة المرور والمشاة.

وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الامطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور .

وأشار المحافظ، إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين مؤكداً علي رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول .

كما قاد المحافظ أعمال شفط مياه الامطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائري، مشددا علي نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق اعلي معدلات الانجاز في لعمل في ظل تعرض المحافظة لموجه من سقوط الامطار بعددا من القطاعات .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .